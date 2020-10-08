بارتوميو يتحدى الجميع ويرفض الإستقالة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني لا ينوي تقديم إستقالته من منصبه بعد إكتمال التوقيعات المطلوبة لسحب الثقة من مجلس إدارته.


واعلنت حملة سحب الثقة يوم أمس الأربعاء إكتمال التوقيعات المطلوبة من أجل عقد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويب على سحب الثقة من المجلس أو الإستقالة الجماعية.


وقالت صحيفة " سبورت الكتالونية " أن بارتوميو لديه إصرار كبير على الإستمرار كرئيس للنادي الكتالوني لكنه لم يتخذ بعد القرار الأخير.


وأضافت إلى أنه هناك حالة من الإنقسام الداخلي في مجلس إدارة برشلونة حول ما إذا كان ينبغي عليه الإستقالة قبل التصويت على سحب الثقة من عدمه.


يُذكر أن حملة سحب الثقة من إدارة بارتوميو وصلت إلى 16520 في إطار محاولات حل المجلس بسبب الفشل في إقامة مشروع رياضي وإبرام صفقات قوية.


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