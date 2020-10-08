جامعة حلوان تشارك في المعرض السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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شاركت جامعة حلوان في المعرض السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)، والذي عقد في الفترة من 4-6 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر ونظمته هيئة البحوث العسكرية .

وقدم طلاب جامعة حلوان برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات تشمل 12 لوحه وجداريه و3 أعمال مجسمه نحت، حيث ضم المعرض أعمال خاصه بانتصارات أكتوبر من لوحات جداريه ولوحات جواش ولوحه موزيك تتزين بعلم مصر وتعبر عن النصر ويتوسط المعرض شعار قناه السويس مجسم،  وعمل نحتى آخر يمثل شعار القوات المسلحه وصورة بخامة الفحم للرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، وصورة بخامة الفحم للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية. 

وشاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب بفريق عمل من  ٧  طلاب كان لهم دورا مشرفًا لجامعة حلوان وذلك بإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وا. طارق محمد عرفان مدير إدارة النشاط الفنى وتم تدريب الطلاب من قبل مسئولي النشاط الفني بالجامعة وهم د. منال الوكيل، ناهد سيد سالم، هنداوي رمضان عبد الحليم، احمد يحيي عبد الفتاح. 

وتم تكريم المشاركين من جامعة حلوان في ختام فعاليات المعرض، وكذلك تكريم الطالب المميز فى الرسم  أحمد على شعبان من كليه الآداب والذي شارك برسم أكثر من لوحه منهم لوحه للرئيس الراحل محمد أنور السادات وكذلك لوحه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جامعة حلوان تشارك في المعرض السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)
جامعة حلوان تشارك في المعرض السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)
جامعة حلوان تشارك في المعرض السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)
جامعة حلوان تشارك في المعرض السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)

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