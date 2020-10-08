اجتماع بين نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان و رئيس الحركة الشعبية في جوبا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، باجتماع بين نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية ـ شمال في جوبا بهدف استئناف التفاوض.

وفي وقت سابق، وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى جوبا للمشاركة في توقيع إتفاق سلام دارفور بين الحكومة المدنية الانتقالية وحركات المقاومة المسلحة، وفقًا لوسائل الإعلام السودانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وساطة جنوب السودان لمفاوضات السلام، أن الحكومة السودانية والحركات المسلحة ستوقع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات السياسية والأمنية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت وكالة الأنباء السودانية، مصرع 26 قتيلاً في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي في جنوب كردفان.

ويذكر أن أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان (في جنوب السودان)، في اجتماع طارئ، حظر التجوال الشامل في الولاية لمدة ثلاثة أيام على خلفية اشتباكات شهدتها مدينة كادقلي (عاصمة الولاية)، وراح ضحيتها عدد من المواطنين.

وقال موسى جبر محمود الأمين العام لحكومة الولاية، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" إن اشتباكات اندلعت في سوق مدينة كادقلي وبعض أحيائها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالحظر وعدم التحرك والخروج من المنازل.

وأكد أن الوضع بات تحت السيطرة وأن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى بسطت هيبتها على جميع المواقع لمنع أي اختراق للأمن والاستقرار.