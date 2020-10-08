بعد إصابة محمد محمود.. تعرف على عدد المصابين في مستشفى الأهلي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يعاني النادي الأهلي من كثرة الغيابات في الفترة السابقة، وذلك بسبب كثرة الإصابات والتي أبعدت عدد من اللاعبين عن المشاركة في تدريبات ومباريات الجماعية مع الأحمر.


ويعاني الأهلي من عدة إصابات أبرزها:-

سعد سمير

والذي يغيب عن الفريق الأحمر منذ أشهر طويلة بعد إجرائه عملية جراحية في وتر أكيليس بألمانيا ويواصل أداء برنامجه العلاجي استعدادا للعودة للملاعب.

محمود متولي

مدافع الفريق والذي خضع مؤخرا لجراحة الرباط الصليبي والتي ستبعده عدة أشهر عن الملاعب حتي التعافي من الإصابة بشكل كامل.

رامي ربيعة

والذي يعاني من تمزق فى العضلة الخلفية بعد الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة فريقه أمام طنطا، بالجولة الـ30 من بطولة الدوري، وتأكد غياب ربيعة عن مواجهة فريقه للوداد المغربي في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها 17 أكتوبر المقبل بالمغرب.

الحارس محمد الشناوي

أصيب الشناوي في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري، وغادر الملعب وشارك بدلاً منه علي لطفي، وأثبتت الاشعة إصابته بشد في العضلة الضامة، وحدد برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً للاعب لتجهيزه لمباراة الوداد.

محمد محمود

والذي أجرى جراحة غضروف الركبة خلال الساعات الماضية، بمعرفة الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، وسبق وخضع اللاعب لفحوصات مكثفة في ألمانيا، وأن الطبيب الألماني أكد أن حالة اللاعب سوف تتحسن مع برنامج التأهيل، ولكن بعد فترة استمرت شكوى اللاعب من آلام في الركبة، وبعد العرض على اللجنة الطبية أكدت حاجته إلى إجراء جراحة بالغضروف.

 

كريم نيدفيد

والذي يغيب عن صفوف القلعة الحمراء منذ أكثر من 18 شهرًا، وتحديدا منذ إصابته في مباراة الأهلي والمقاصة بقطع في غضروف الركبة في أبريل 2019، وخضع لثلاثة عمليات جراحية ولا يزال يؤدي برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة لتدريبات الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في دور نصف النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 أكتوبر الجاري

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