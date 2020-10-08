برشلونة على صفيح ساخن

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:24 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مجلس إدارة برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قرر عقد اجتماع استثنائي خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشة ملف هام يتعلق بعملية حجب الثقة التي قادها عدد من أعضاء النادي الكتالوني.
وأفادت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية بأنه حتى مساء الثلاثاء الماضي فقد تم التحقق الآن من إجمالي 15557 توقيعاً وبالتالي باتت هناك حاجة الآن إلى أقل من 1000 توقيعاً للمرور إلى مرحلة التصويت النهائية.
وأوضحت الإذاعة الإسبانية أنه في حالة الوصول للعدد المطلوب، فإنه سيتم إجراء تصويت نهائي يشارك فيه 10% من أعضاء النادي الكتالوني على الأقل على أن تحصل عملية حجب الثقة على موافقة ثلثي الأعضاء المشاركين في هذا التصويت.
وأكدت الإذاعة الإسبانية أنه من المقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارة برشلونة يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع المقبل وسوف يفكرون فيما إذا كانوا سوف يستمرون في التصويت النهائي أو سينتهي بهم الأمر بالاستقالة عاجلاً.
وألمحت الإذاعة الإسبانية أن بارتاوميو يدرك أن عملية التصويت النهائية ستكون رهاناً خاسراً لذلك يفكر في تقديم استقالته وهو ما أشار إليه جوردي مويكس نائب رئيس برشلونة للشئون الاقتصادية عندما صرح قائلاًً:"لا نستبعد استقالة مجلس الإدارة".

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