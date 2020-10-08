كمالا هاريس: ترامب لديه هوس بشأن إنجازات أوباما

قالت كمالا هاريس، نائب المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن خطة مرشحها ستوفر 7 ملايين وظيفة للأميركيين، لافتة إلى أن بايدن أيضا لديه خطة بشأن التغيير المناخي.



وأشارت "هاريس"، في المناظرة التي عقدت اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، هناك هوس لدى الرئيس ترامب بشأن أي إنجازات لأوباما، لافتة إلى أن ترامب وبنس ليس لديهما خطة لمواجهة كورونا، لافتة إلى أن أكثر من 210 آلاف وفاة جراء فيروس كورونا في أميركا، لافتة إلى أن إدارة ترامب أخفت معلومات بشأن فيروس كورونا.



ولفتت إلى أنه في السياسة الخارجية سيقفون إلى جانب الأصدقاء، متهمة الرئيس تراكب، بأنه يثق بالرئيس بوتين أكثر من الاستخبارات الأميركية.