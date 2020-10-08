كمالا هاريس: ترامب لديه هوس بشأن إنجازات أوباما

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:17 ص
كمالا هاريس
كمالا هاريس
الفجر
Advertisements
قالت كمالا هاريس، نائب المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن خطة مرشحها ستوفر 7 ملايين وظيفة للأميركيين، لافتة إلى أن بايدن أيضا لديه خطة بشأن التغيير المناخي.

وأشارت "هاريس"، في المناظرة التي عقدت اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، هناك هوس لدى الرئيس ترامب بشأن أي إنجازات لأوباما، لافتة إلى أن ترامب وبنس ليس لديهما خطة لمواجهة كورونا، لافتة إلى أن أكثر من 210 آلاف وفاة جراء فيروس كورونا في أميركا، لافتة إلى أن إدارة ترامب أخفت معلومات بشأن فيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه في السياسة الخارجية سيقفون إلى جانب الأصدقاء، متهمة الرئيس تراكب، بأنه يثق بالرئيس بوتين أكثر من الاستخبارات الأميركية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مناظرة كمالات هاريس ترامب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 22 ساعة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 5 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

خلال مناظرة للانتخابات الأمريكية.. بايدن يتفاجأ بسؤال عن "العنصرية"

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

من هي كامالا هاريس التي اختارها المرشح الأمريكي بايدن نائبة له؟

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب

الكشف عن موضوعات أول مناظرة بين "بايدن" و"ترامب"

حصيلة المناظرة الأولى بين "بايدن" و"ترامب".. اتهامات وإهانات وسخرية

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

03:52 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»