بيرلو يفكر في اتخاذ قرار صادم ضد رونالدو









كشف تقرير صحفي اليوم، نية أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، في اتخاذ قرار صادم ضد كريستيانو رونالدو نجم الفريق خلال الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيرلو ينوي وضع خطة للنزول بأعمل لاعبي الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت، أن القرار قد يطول رونالدو صاحب الـ35 عاماً، والذي قد يرحل عن يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، علماً بأن عقده سينتهي في صيف عام 2022.

ويفضل بيرلو بناعء قاعدة جديدة للفريق وتطعيمها ببعض اللاعبين الشبان، ومن ثم قد ينهي بيرلو الاعتماد على بعض اللاعبين مبار السن خلال المواسم القادمة.

وسيطول هذا القرار بعض اللاعبين مثل جيانوليجي بوفون، جورجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي، وخوان كوادرادو.



