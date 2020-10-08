شوبير يهاجم اللجنة الخماسية.. تعرف على التفاصيل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب القيد للموسم الجديد 2020-2021، يوم العاشر أكتوبر الجاري، على أن يتم غلقه 4 نوفمبر المقبل.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والاياب يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وفي حال وصل الأهلي إلى النهائي، الذي سوف يقام يوم السادس من شهر نوفمبر المقبل، فإن الأهلي سيفقد خدمات أحمد فتحي.

وعلق أحمد شوبير على هذا الخبر، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أنا مش عارف إيه الأزمة إنه يبقى يوم 7 بدل 4 وبوجه كلامي دلوقتي لإتحاد الكرة !".

وبالتالي بات مؤكدا حتى هذه اللحظة، افتقاد الأهلي لـ 8 من قائمته الإفريقية، المكونة من 30 لاعب، في النهائي، حيث غادر صفوف الأهلي كلا من، وليد أزارو وحسام عاشور، وشريف إكرامي، ورمضان صبحي واخيرا أحمد فتحي، كما أنه يفتقد محمود متولي، وسعد سمير للإصابة، وصلاح محسن لم تتضح رؤيته حتى الآن بعد أن تمت إعارته إلي سموحة.

وتضم قائمة الأهلي الإفريقية 30 لاعبًا وهم: 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي- مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد- سعد الدين سمير.

في خط الوسط:  أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي قفشة، جيرالدو دا كوستا، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجاي- أحمد الشيخ- محمود عبد المنعم كهربا.

في خط الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو، صلاح محسن، أليو بادجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو الجنايني شوبير انتقالات الاهلي اتحاد الكرة

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يحذر: موجة ثانية لفيروس كورونا حادة وشديدة (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 10 ساعة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 6 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل.. "الصحة": تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم المصري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. لاسارتي يعلن قائمة الأهلي الإفريقية

الأهلي يستكمل قائمته المحلية بقيد 4 لاعبين

عاجل- مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال.. ظهور "كهربا"

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

عاجل.. رئيس حي وسط القاهرة يكشف أسباب حريق جامع الأزهر

12:21 ص

عاجل.. التلفزيون السوري: انفجار كبير في مدينة درعا جنوبي البلاد

12:45 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»