شوبير يهاجم اللجنة الخماسية.. تعرف على التفاصيل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب القيد للموسم الجديد 2020-2021، يوم العاشر أكتوبر الجاري، على أن يتم غلقه 4 نوفمبر المقبل.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والاياب يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.





وفي حال وصل الأهلي إلى النهائي، الذي سوف يقام يوم السادس من شهر نوفمبر المقبل، فإن الأهلي سيفقد خدمات أحمد فتحي.





وعلق أحمد شوبير على هذا الخبر، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أنا مش عارف إيه الأزمة إنه يبقى يوم 7 بدل 4 وبوجه كلامي دلوقتي لإتحاد الكرة !".





وبالتالي بات مؤكدا حتى هذه اللحظة، افتقاد الأهلي لـ 8 من قائمته الإفريقية، المكونة من 30 لاعب، في النهائي، حيث غادر صفوف الأهلي كلا من، وليد أزارو وحسام عاشور، وشريف إكرامي، ورمضان صبحي واخيرا أحمد فتحي، كما أنه يفتقد محمود متولي، وسعد سمير للإصابة، وصلاح محسن لم تتضح رؤيته حتى الآن بعد أن تمت إعارته إلي سموحة.





وتضم قائمة الأهلي الإفريقية 30 لاعبًا وهم:





في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي- مصطفى شوبير.





في خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد- سعد الدين سمير.





في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي قفشة، جيرالدو دا كوستا، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجاي- أحمد الشيخ- محمود عبد المنعم كهربا.



