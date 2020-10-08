الخطيب يدرس إقالة الجهاز الطبي بالأهلي بعد إصابة محمد محمود

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يدرس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إقالة الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء عقب إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق الكروي الأول، بقطع فى غضروف الركبة، رغم اقترابه من العودة إلى التدريبات الجماعية.



وذلك عقب انتهاء برنامجه العلاجي الذى خضع له اللاعب بعد للتعافى من جراحة قطع فى الرباط الصليبى، وغيابه عن القلعة الحمراء ما يقرب من عام.



وتأكد غياب اللاعب لمدة ٦ أشهر جديدة، بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية فى غضروف الركبة، تحت إشراف أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية فى الأهلى، داخل أحد المستشفيات فى منطقة المهندسين، وذلك بعد التأكد من إصابته.


وأمر الخطيب، بفتح تحقيق سريع لمعرفة من المسئولية الرئيس فى تكرار إصابة محمد محمود، الذى غاب عن الفريق خلال الموسمين الجارى والماضى.



 وقام الدكتور خالد محمود، بتقديم تقريرًا برأ فيه نفسه وجهازه المعاون من الإصابة الجديدة التي تعرض لها اللاعب، مبينًا أنه سافر مؤخراً إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته اليسرى، وبعد انتهاء علاجه شعر بآلام شديدة، لكن تجاهلها الخبير الألمانى آندرياس فايلر، بجانب مطالبة اللاعب التدريب واستكمال برنامجه التأهيلى بشكل طبيعي. 



وقال طبيب الأهلى أن التشخيص الخبير الألماني خاطئ، وهذا السبب الذي أدى إلي تتجدد آلامه بسبب الحمل البدنى، حتى تم عرض اللاعب على الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس المنظومة الطبية فى القلعة الحمراء، الذى طلب منه الخضوع لأشعة أثبتت تعرضه لقطع فى غضروف الركبة.

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