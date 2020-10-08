اتحاد الكرة يكشف عن لائحة شؤون اللاعبين الجديدة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الإتحاد المصري لكرة القدم، عن لائحة شؤون اللاعبين الجديدة، التي سيتم العمل بها ابتداء من الموسم القادم.



ومازال العمل مستمر على قوائم الأندية بحد 30 لاعبًا، بجانب استمرار عدد اللاعبين الأجانب كما هو، حيث سيتم السماح بتواجد 4 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق.




وبالإضافة إلى لاعب من شمال أفريقيا أو سوريا أو فلسطين، ومنع التعاقد مع أي حارس مرمى غير مصري الجنسية.



ولا يجوز لأي مدرب أن يتولى قيادة فريق آخر في نفس الموسم في حالة فسخ التعاقد من جانبه، ولكن  يسمح له بالانتقال لنادي آخر في حالة الاستغناء عنه، بحد أقصى ناديين فقط في الموسم.



ويتم فتح باب القيد للأندية ابتداءً من السبت القادم 10 أكتوبر، ويستمر حتى 4 نوفمبر القادم، وسيحق لكل نادي أن يعير 5 لاعبين فقط.



وسيتم رفع أسماء اللاعبين من قائمة الفريق الأصلي، فيما ستكون رسوم مشاركة أي نادي في الكأس 5 آلاف جنيه مصري.

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