مفكر سياسي: "الروح دبت في الناس بعد حرب أكتوبر"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن النكسة أشعرت الشعب المصري بالهزيمة لمدة 5 سنوات، فالحياة كانت صعبة للغاية قبل الحرب، معقبًا: "الروح دبت في الناس بعد حرب أكتوبر".



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن حرب أكتوبر نقلت الرئيس السادات نقلة كبرى، لأنه ظهر أمام الشعب بأنه داهية سياسية.



وأشار إلى أن "السادات" بعد حرب أكتوبر بدأ التحرر من السوفييت، لأنه عانى من السوفييت بسبب مطالبتهم بالحصول على ثمن السلاح كاش، ورفض الدفع بالنوتة".



