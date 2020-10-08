شاهد الصور الأولى للأزهر بعد السيطرة على الحريق

تواصلت الفجر مع عدد من المصادر داخل وزارة السياحة والآثار، والتي كشفت عن أسباب الحريق الذي وقع منذ قليل في الجامع الأزهر الشريف، وتحديدًا في غرفة فوق باب الصعايدة.



وحصلت الفجر على صور للحريق الذي تمت السيطرة عليه تمامًا من قبل قوات الحماية المدنية.





وأوضح المصدر أن الحريق سببه ماس كهربائي من مصباح في الغرفة الموجودة فوق باب الصعايدة، وأكد أن الغرفة كانت خالية وتتم بها أعمال ترميم، وأنه لا خسائر في الجامع من أي نوع.



يذكر أن الغرفة من أعمال عبد الرحمن كتخدا عام 1776م، والتي تعتبر من الزيادات الهامة على الجامع، وكان من المقرر أن تستخدم كمكتبة بعد موافقة اللجنة الدائمة لحفظ الآثار الإسلامية.

