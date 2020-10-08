ميدو يكشف خسائر الأهلي برحيل أزارو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تأكد رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي تمت إعارته، في يناير الماضي إلى الاتفاق السعودي، عن القلعة الحمراء.

وأشارت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، أن النادي الأهلي وافق على بيع عقد أزارو لنادي الاتفاق السعودي.

وأشار أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق،في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن النادي الأهلي خسر كثيرا برحيل أزارو، الذي يراه أفضل مهاجمي الأحمر، نظرا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات، والتي كانت تجعله الأفضل من بينهم، خاصة خلال التحرك بدون كرة.

فيما أوضح أن فايلر كان يعتمد على الاستحواذ مثل موسيماني، لكنه كان يعتمد بشكل أكبر علي "اللعب المُباشر"، والأجنحة كانت لا تضُم معه لعمق الملعب عكس ما يحدث مع موسيماني.

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ميدو على بيع الاهلي الاتفاق السعودي ازارو

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