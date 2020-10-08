شاهد.. "حماية المستهلك" يزف بشرى سارة بشأن شكاوى مصروفات المدارس الخاصة

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يجب على المواطن عدم التعامل مع المنتجات التي يعلن عنها بشكل عشوائي.





وتابع "فرج"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "تلقينا 1640 شكوى من أولياء الأمور بشأن مدارس لم تلتزم بتخفيض المصروفات"، مؤكدًا أن العقوبات في قانون الجهاز تصاعدية.





وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه على من يرغب في تقديم شكاوى التواصل عبر الخط الساخن 19588، ولتقديم شكوى من خلال الواتس آب على رقم 01281661880.



واستكمل: "نحن بصدد وضع آلية للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة"، مضيفًا أنه من حق المستهلك الحصول على فواتير الشراء المتضمنة السعر الشامل، لافتًا إلى أنه يتم التعامل مع صفحات البيع على فيس بوك وانستجرام من خلال رقم تليفون المعلن.



