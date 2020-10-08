بعد التنمر بها.. "صفاء جلال": "لازم نحجب لسانا قبل شعرنا" (فيديو)

قالت الفنانة صفاء جلال، إنها أصيبت بحالة من الحزن الشديد بسبب تنمر البعض عليها عقب نشرها صورة تجمعها بابنتها المحجبة، متابعة: "مش معنى أنى مش محجبة أني وحشة.. الحجاب ليس فرض على المسلمات فقط الراهبات يرتدين الحجاب....يا ريت نحجب لسانا قبل ما نحجب شعرنا".



وأضافت "جلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لم تجبر أي من بناتها على فعل أي شيء، وتركت لهما حرية الاختيار في أمور حياتهم، متابعة: "بنتي اختارت الحجاب وأختها بتلبس حاجات مدلعة وأنا مش بجبرهم على شيء".



وأكدت الفنانة صفاء جلال، أن هناك حالة من التوحش عبر السوشيال ميديا من قبل البعض الذين يطلقون أحكامًا على الغير بدون وجه حق، وتابعت:"ولكن الحمد الله هناك موجة من الحب والاحترام والتقدير من البعض قاموا بالرد على من تنمر علينا".



من جانبها قالت سلمى ابنة الفنانة صفاء جلال، خلال مداخلة مشتركة، إنها اختارت الحجاب بمحض إرادتها بعد التفكير في هذه الخطوة لفترة طويلة، لافتة إلى أنها لا تريد الظهور إلى جوار والدتها بسبب ما حدث أو التعرض للمضايقات، متابعة: "في سن المراهقة كان لدى بعض الأسئلة عن الإسلام، ولكن والدتي قالت لي سلمى قلبك لربنا والحمد الله الآن ارتدى الحجاب".