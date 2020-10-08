أسعار الذهب اليوم الخميس 8-10-2020.. تراجع مرتقب بسعر المعدن الأصفر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
Advertisements
استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 8-10-2020، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 820 جميها وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية كالتالي:

أسعار الذهب الآن في مصر 

سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 702.75 جنيه.

 سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 820 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 24" :  937.25 جنيه.

 سعر الجنيه الذهب: 6560 جنيه.


سعر الذهب العالمي:

تراجع سعر الذهب عالمياً بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع مكاسب الأسهم، حيث ارتفع "داو جونز" بأكثر من 400 نقطة خلال التعاملات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة موافقة الكونجرس على مساعدات بقيمة 25 مليار دولار لدعم قطاع الطيران و135 مليار دولار لدعم برنامج الأجور.

ووسط خلافات مع الديمقراطيين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس تعليق محادثات التحفيز لما بعد انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

وينتظر المستثمرون الكشف عن محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 18 دولاراً ليصل إلى 1890.80 دولار للأوقية.
 

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 1887 دولارا للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة عند مستوى 93.60.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار في مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 13 ساعة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير أزارو

منذ ساعة الا ربع

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

وزير التعليم: إتاحة تقسيط المصروفات الدراسية على 4 دفعات

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 6 ساعات

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم الأربعاء 10-4-2019

اسعار الذهب المحلي تعاود التراجع.. عيار 21 يخسر 5 جنيهات

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2/10/2019.. ومفاجأة فى سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-7-2020.. المعدن الأصفر يستمر فى تحقيق المستويات التاريخية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-8-2020.. ارتفاع طفيف بالمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020.. 6 جنيهات ارتفاع بالمعدن الأصفر

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

الأهلي يحسم مصير أزارو

10:57 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»