بقيادة الشعراوي..إيطاليا تكتسح مولدوفا بالستة

حقق المنتخب الإيطالي فوزًا ساحقًا على ضيفه المولدوفي بستة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، في إطار استعدادات الآزوري لمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.





وسجل المهاجم الإيطالي ستيفان الشعراوي هدفين ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الكاسح 6 / صفر على ضيفه منتخب مولدوفا.





وحسم المنتخب الإيطالي المباراة تماما في شوطها الأول بخماسية نظيفة سجلها برايان كريستانتي وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقتين 18 و23 الشعراوي في الدقيقتين 30 و45 وفياسيزلاف بوسماك لاعب مولدوفا عن طريق الخطأ في مرمى الفريق في الدقيقة 37 .





وفي الشوط الثاني ، سجل دومينيكو بيراردي الهدف السادس للفريق في الدقيقة 72 .



