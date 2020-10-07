التعادل السلبي يحسم قمة البرتغال وإسبانيا

حسم التعادل السلبي قمة البرتغال وإسبانيا، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، في إطار استعداداتهما لمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.





وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.





يستعد منتخب البرتغال لملاقاة مضيفه منتخب فرنسا وضيفه منتخب السويد يومي 11 و14 أكتوبر الحالي على الترتيب بدوري الأمم، فيما يلعب منتخب إسبانيا مع ضيفه منتخب سويسرا ومضيفه منتخب أوكرانيا بالبطولة ذاتها يومي 10 و13 على الترتيب من نفس الشهر.



