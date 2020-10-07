الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز دون راحة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض الفريق للتدريبات غدًا الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ويواصل الفريق الأحمر تدريباته دون راحة، صباح غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن يخوض الفريق مرانه غدًا الخميس دون راحة، في إطار البرنامج التدريبي المقرر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الأهلي «وي السلام»، في إطار منافسات بطولة الدوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز بيراكيدز الدوري المصري الأهلي وإنبي الأهلي

أخبار تهمك

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 6 ساعات

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 12 ساعة

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مدرب الفراعنة يُشيد بنجمي الأهلي وبيراميدز

منذ 33 دقيقة

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي بالثلاثة على إنبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير أزارو

منذ 17 دقيقة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: إتاحة تقسيط المصروفات الدراسية على 4 دفعات

منذ ساعة و 10 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 15 ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يستأنف تدريباته غدا

الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة إنبي

الأهلي يستأنف تدريباته صباح الغد استعدادًا لمواجهة أسوان

الأهلي يصل أسوان ويخوض مرانه عصر اليوم

قرار جديد من مدرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

أول قرار من مدرب صن داونز قبل مواجهات الأهلي

تصويت

الأكثر قراءة
09:59 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

01:51 م

ناصر ماهر يحدد شروطه للتجديد للأهلي

10:02 م

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

07:59 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»