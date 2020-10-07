الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز دون راحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض الفريق للتدريبات غدًا الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.





ويواصل الفريق الأحمر تدريباته دون راحة، صباح غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.





وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن يخوض الفريق مرانه غدًا الخميس دون راحة، في إطار البرنامج التدريبي المقرر.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الأهلي «وي السلام»، في إطار منافسات بطولة الدوري.



