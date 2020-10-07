الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز دون راحة
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:42 م
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض الفريق للتدريبات غدًا الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.
ويواصل الفريق الأحمر تدريباته دون راحة، صباح غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.
وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن يخوض الفريق مرانه غدًا الخميس دون راحة، في إطار البرنامج التدريبي المقرر.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الأهلي «وي السلام»، في إطار منافسات بطولة الدوري.
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