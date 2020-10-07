الإبراشي: جماعة الإخوان فشلت في المتاجرة بملف مخالفات البناء

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:32 م
الإعلامى وائل الإبراشي
الإعلامى وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامى وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل الأزمات المؤقتة للمصريين وتعمل على المتاجرة بها من أجل إشعال الفتنة من خلال الأخبار والمكذوبة والشائعات، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية تاجرت بملف مخالفات البناء وحاولت إحداث بلبلة بين المصريين ولكنها فشلت.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك عدد كبير من رجال الأعمال أعلنوا انضمامهم إلى مبادرة مساعدة المتعثرين في سداد مخالفات البناء، مشددًا بالتكافل المجتمعى في مثل هذه الأمور يمنع الجماعة الإرهابية من المتاجرة بأزمات المصريين.

وأكد مقدم البرنامج، أن التكافل المجتمعى جزء من أسلحتنا في مواجهة الأزمات، وهو مطلوب استخدامه هذه الأيام في ملف سداد مخالفات المتعثرين في مخالفات البناء.

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قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة وردت لها 3781 شكوى في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه يتم فحصها جميعا حاليًا.

وأضاف "الرفاعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء أكد أن الهدف من هذه المنظومة هو التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المباني المخالفة.

وتابع "أدعو المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى في حالة تعرضهم لأي معوقات أو تعنت من جانب أي جهة حكومية"، مشيرًا إلى أن رقم الخط الساخن لتقديم أي شكوى للمنظومة هو 16528.

وأوضح أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من الشكاوى الواردة وتلتها محافظة القليوبية ثم محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تتلقي كافة استفسارات المواطنين الخاصة بكورونا أيضًا.

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مخالفات البناء الجماعه الإرهابية التصالح الإعلامى وائل الإبراشي

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