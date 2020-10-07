عبد الحفيظ يتحدث عن إصابات الأهلي والاستعداد لمواجهة الوداد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق اليوم على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وحققنا نتيجة مهمة في إطار استعدادنا لمباراة الوداد".

وأضاف :"في الشوط الأول قدمنا مستوى مميز للغاية ويبقى مباراة بيراميدز ثم نطير إلى المغرب لمواجهة الوداد"
وواصل :"أيمن أشرف شعر بإجهاد بسيط في عضلة السمانة وقمنا بإخراجه خاصة في ظل النقص العددي في مركز خط الدفاع، وهو نفس الحال بالنسبة لمروان محسن".

وزاد :"نريد أن نسافر إلى الوداد ونحن في أتم الجاهزية ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".

وأشار :"محمد محمود أصيب بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي في مباراة سموحة ثم عاودته نفس الإصابة في إحدى التدريبات وبعد تعافيه ومشاركته في التدريبات شعر بألام في ركبته وسافر إلى ألمانيا والطبيب هناك أبلغ بأنه لا يحتاج إلى جراح ويحتاج لتقوية الركبة، ولكن بعد 3 أسابيع شعر بنفس الألام والدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية أوصى بضرورة العملية الجراحية وبالفعل أجرى العملية بالأمس".

وأكمل :"إن شاء الله يعود سريعا، ولا يهمنا مدة الغياب لكن ما يهمنا أن يعود اللاعب سليم بنسبة 100% وهو لاعب صغير ولا يزال المستقبل أمامه".

وتابع :"محمد عمره 21 عام وإن شاء الله يعود بشكل مميز".

وأردف :"غدًا الفريق سيستأنف التدريبات بشكل عادي على أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة، والاتحاد الإفريقي أرسل إلينا ملف طبي وعلينا تجهيزه".

وزاد :"الاتحاد الإفريقي اتخذ إجراءات مكثفة في الناحية الطبية من أجل السلامة، وعلينا تسليم الملف الطبي قبل السفر إلى المغرب".

وواصل :"سنسافر إلى المغرب في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، وفي حال فتح المجال الجوي سنسافر قبل البعثة من أجل التجهيز للمباراة".

واختتم حديثه :"قمنا بحجز الفندق الخاص بنا هناك وتواصل مع السفير المصري في المغرب وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية ونتأهل للمباراة النهائية".

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