أزمة بين كومان ونجم برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني أعرب عن استياؤه من تصريحات الهولندي رونالد كومان بعد مباراة الفريق الكتالوني أمام أشبيلية.





وأشارت فضائية cuatro الإسبانية إلى أن أنطوان جريزمان لم يظهر أفضل مايملك مع برشلونة لا في موسمه الأول ولا في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن في الدوري.





وأفادت الفضائية الإسبانية بأن النجم الفرنسي لا يلعب في مركزه المفضل كما طالب المقربين من جريزمان برشلونة بمزيد من الاحترام وذلك بعد تصريحات رونالد كومان في المؤتمر الصحفي بعد مباراة إشبيلية.





وأكدت الفضائية الإسبانية أن كومان لم يعجبه عدم تسجيل جريزمان من الفرصتين التي أتيحت له ضد إشبيلية وقد أوضح ذلك في مؤتمره الصحفي بينما كانت تصريحات كومان بمثابة الضربة لجريزمان.





وأوضحت الفضائية الإسبانية أن المقربين من النجم الفرنسي تواصلوا مع النادي الكتالوني لإعلامه بأنهم لم يعجبهم تصريحات كومان كما طالب جريزمان من البرسا مزيدًا من الاحترام والمودة بعد التصريحات التي أدلى بها كومان.





وألمحت الفضائية الإسبانية أن جريزمان لا يلعب في مركزه المفضل وكومان لا يفي بوعده بوضعه على الجناح، حيث يلعب بميسي كمهاجم وهمي وفاتي على الجانب الأيسر وكوتينو في خط الوسط.





ونوهت الفضائية الإسبانية أن المقربين من جريزمان لم يكونوا الوحيدين الذين لم يعجبهم تصريحات كومان، حيث أن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي أكد بأن جريزمان غير سعيد في برشلونة لأن النجم الفرنسي يلعب في مركز الجناح الأيمن ولا يلعب دورًا مركزياً.



