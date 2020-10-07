يد "الشباب" يفوز بلقب بطولة المملكة للدرجة الثانية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
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نادي الشباب يفوز بلقب بطولة المملكة للدرجة الثانية لكرة اليد

 

توّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد، فريق الشباب بدرع بطولة المملكة لكرة اليد للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020م، بعد فوزه على فريق الباطن بنتيجة (23-21)، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اليوم على صالة نادي الشباب بالرياض.

 

وحقق فريق حراء المركز الثالث بفوزه بنتيجة (30-23) ، على فريق الثقبة الذي حلّ رابعاً.

 

يُذكر أنّ ناديي الشباب والباطن تأهلا للعب في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي القادم 2020-2021م.

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