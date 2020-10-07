عاجل.. الملك عبد الله الثاني يكلف الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:57 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
دعاء جمال
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كلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء المستشار للشؤون السياسية في الديوان الملكي، بشر هاني الخصاونة، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأردن.


وقال العاهل الأردني، في كتاب تكليف بعثه اليوم الأربعاء للخصاونة: "أعهد إليك برئاسة وتشكيل حكومة جديدة، على أن تضم قيادات كفؤة ومتميزة، قادرة على حمل المسؤولية الموكولة إليها بموجب الدستور".

 

وأضاف الملك عبد الله الثاني، متوجها إلى الخصاونة: "لقد عرفتك رجلا وطنيا، نزيها وكفؤا، وصاحب رؤية وإنجاز في جميع مواقع المسؤولية التي تبوأتها في مختلف مؤسسات الدولة، وما نتج عنها من خبرات كبيرة خلال خدمتك الممتدة في الدولة منذ عقود، وستكون، بإذن الله وتوفيقه، على قدر الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقك".

 

وشدد على أن تشكيل هذه الحكومة يأتي "في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

 

والخصاونة من مواليد العام 1969 حاصل على درجة دكتوراه في القانون، وسبق أن تولى مناصب حكومية عدة بينها المستشار في رئاسة الوزراء، ومدير مكتب تنسيق مفاوضات السلام في وزارة الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ومستشار الملك لشؤون الاتصال والتنسيق ومستشار الملك للسياسات.

 

ويأتي تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل العاهل الأردني، السبت الماضي، استقالة رئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز.

 

وكان الملك عبد الله الثاني قد أعلن حل البرلمان مع انتهاء فترته التي استمرت 4 سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.

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