أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز القاتل على إف سي مصر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سعادته عقب الفوز الثمين الذي حققه فريقه مساء اليوم على ضيفه نادي مصر بهدف دون مقابل في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدرب الكرواني أن المباراة كانت صعبة للغاية وبيراميدز أضاع العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بالخروج بنتيجة كبيرة.

وأضاف تشاتشيتش بأنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري رغم هبوط نادي مصر للقسم الثاني، وبيراميدز أضاع عدد ضخم من الفرص، وفي الشوط الثاني كان الفريق أمام المنافس دائما، وسعيد للغاية لأنه حقق الفوز السادس على التوالي ومواصلة مطاردة المركز الثاني.

ووجه مدرب بيراميدز التهنئة للاعبيه على الأداء ويهنيء نادي مصر على الأداء وحزين لهبوطهم لدوري الدرجة الثانية، ويتمنى لهم التوفيق مستقبلا لأنهم فريق جيد للغاية.

وأشار إلى أن بيراميدز يلعب دائما على الفوز والثلاث نقاط وأمام الفريق مباراتين في الدوري والزمالك ٣ لقاءات، وهناك رغبة في الفوز ومواصلة 

وأكد أن غياب تراوري وكانون صعب لوجودهما مع منتخبي بلادهما ولكن عليه التعامل مع المواجهة، ومن الجيد عدم سفر جون أنطوي لأنه لاعب مهم للغاية ومفيد للفريق ومهاجم جيد.

وأشاد المدرب بإسلام عيسى الذي عاد بعد غياب طويل عن الملعب وشارك لوقت قصير أمام نادي مصر وكان مؤثرا بتمرير كرة الهدف القاتل وكان مفيدا للغاية، موضحا أنه يتمنى التوفيق في اللقاءات المقبلة وأن يواصل الانتصارات لحصد المركز الثاني.

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هبوط نادي مصر تشاتشيتش بيراميدز

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