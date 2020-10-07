بيراميدز يهزم إف سي مصر ويطارد الزمالك على المركز الثاني

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق بيراميدز فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب إف سي مصر، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويُدين الفريق السماوي بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه محمد فاروق الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والتسعين من الوقت بدل الضائع.

بهذه الفوز رفع بيراميدز رصيد إلى 63 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 21.

يذكر أن إف سي مصر هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز الـ17 برصيد 21 نقطة. 


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