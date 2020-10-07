عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إنبي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : علي لطفي
خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – أيمن أشرف – أحمد فتحي
خط الوسط : أليو ديانج – عربي بدر - وليد سليمان – حسين الشحات
خط الهجوم : جونيور أجاي – مروان محسن.

البدلاء :- 
مصطفى شوبير – محمود عبد المنعم "كهربا" – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري.

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