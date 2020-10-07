"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:43 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين
الفجر الاقتصادي
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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب إنتهاء شهر سبتمبر الماضى تثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى  حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة : 6.25 جنيه للتر البنزين 80  و7.50 جنيه للتر البنزين 92  و8.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.
"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري
"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

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