الحرب تشتعل.. اللجنة الأوليمبية تخطر ٢٩ اتحادا أوليمبيا بمنع التعامل مع مرتضى منصور

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندسين هشام حطب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ونائب رئيس اتحاد ألعاب دول البحر الأبيض المتوسط ، خطابا إلى ٢٩ اتحادا اوليمبيا لاخطارها بالعقوبة التى وقعها مجلس إدارة اللجنة على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، بعد إدانته من قبل المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة التحقيق الدائمة باللجنة الأوليمبية ، فى الشكاوى التى تقدم بها عدد من مسئولى ناديي الأهلى والزمالك واتحادى كرة اليد والقدم وذلك لعدم التعامل معه ، أو تلقى اى مخاطبات من النادى موقعه منه.





وجاءت العقوبات كالتالي:-

- أولاً

:وقف السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى :

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .

ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .

يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار.





وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما.

ثانياً:-

إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.

ثالثاً:-

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامى.





ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الإختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي إتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.





وبالإضافة إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية وهى تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضى إلى التمسك بالقيم الرياضية والاخلاقيات التى يتعين أن يتصف بها كل من ينتمى إلى الوسط الرياضى ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها فى بناء مصرنا الغالية، التى تشهد بناء للإنسان المصرى بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التى تقدر وتدعم الرياضة وقيمها بإعتبارها من أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها.