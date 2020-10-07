زيادة جديدة في الإصابات.. تطورات الموجة الثانية من كورونا

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تشهد الكثير من دول العالم، زيادة نوعية فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وحالات الوفاة تيجة الإصابة بالفيروس، خلال الموجة الثانية من الجائحة التى عادت من جديد لتضرب بلدان عدة، فى مختلف أنحاء العالم، بشكل أشد من الموجة الأولى، التى خلفت أعدادا هائلة من الضحايا.



وفيما يُلاحظ ارتفاع أعداد الإصابات الوفيات، تشتد الحاجة إلى إنتاج وتطوير لقاح فعال لعلاج المرض، إذ يدخل الخبراء والباحثون، فى مختلف دول العالم، فى سباق محموم، من أجل إنتاج وتطوير اللقاح، وتدعمهم فى ذلك منظمة الصحة العالمية، التى تتابع لحظة بلحظة التجارب السريرة التى تجرى باستخدام اللقاحات، قبل طرحها فى الأسواق، وإتاحتها للجمهور.



وعلى الرغم من أن بلدانا عدة لا تزال فى بر الأمان، إذ لم تدخل فى الموجة الثانية من الفيروس، أصابت الموجة الجديدة للفيروس الكثير من البلدان، وأدت من جديد إلى ارتفاع أعداد الضحايا، بين حالات إصابة ووفاة، وأرغمت دولا عدة على إعادة فرض إجراءات الغلق الجزئى، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، بكل حم، من أجل مواجة تلك الموجة الضارية من الفيروس، وللحد من انتشاره.



الولايات المتحدة



وسجلت الولايات المتحدة الامريكية 10472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 267 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.



وارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة فى الولايات المتحدة إلى 7 ملايين، و733 ألفا، و218 مصابا، بينما ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 216 ألفا، و89 حالة وفاة.





الهند



سجلت الهند 10531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 60 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.



بذلك، ارتفع إجمالى عدد المصابين بكورونا فى الهند، منذ بداية الجائحة، إلى 6 ملايين، و764 ألف، و710 مصابين، بينما ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الأغصابة بالفيروس إلى 104 آلاف، و651 حالة وفاة.



روسيا



وفى روسيا، تم تسجيل 11481 حالة إصابة جديدة بكورونا، بينما تم تسجيل 202 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.



وارتفع إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و248 ألفا، و619 حالة إصابة، بينما وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 21 ألفا، و865 حالة وفاة.



إيطاليا



ففى إيطاليا، تم تسجيل 3678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 31 حالة وفاة، نتيجة الإصابة بالفيروس.



وبهذا العدد اليومى من المصابين يتخطى مؤشر الحالات اليومية فى إيطاليا حاجز 3 آلاف مصاب يوميا، منذ اواخر شهر أبريل الماضى.



بذلك يرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 333 ألفا، و940 مصابا، فى حين يرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 36 ألفا، و61 حالة وفاة.



ولمواجهة جائحة كورونا، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، إلزام المواطنين، اعتبارا من اليوم الأربعاء، بارتداء الكمامات خارج الأماكن المغلقة، للحد من انتشار فيروس "كوفيد - 19".



فرنسا



سجلت فرنسا 10489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء.



وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، فإن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا فى فرنسا، ارتفع إلى 675 ألفا، و736 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت باريس، فيما وصل إجمالى عدد حالاتت الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 32 ألفا، و383 حالة وفاة.



بريطانيا



وفى بريطانيا، تم تسجيل 14162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فيما تم تسجيل 70 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.



وارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بالفيروس، منذ بداية الجائحة، إلى 544 ألفا، و275 حالة إصابة، بينما وصل إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الغصابة بالفيروس إلى 42 ألفا، و515 حالة وفاة.