هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة هنادي مهنى صور من عقد قرانها بأحمد خالج صالح، واللذان احتفلا بعقد قرانهم مساء أمس، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرا الثنائي هنادي مهنى وأحمد خالد صالح في الصور بشكل رومانسي، وكتبت "مهنى" تعليقا قائلا: "
تمت بحمد الله والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير".

يذكر أنه تم عقد قران هنادي مهنى على أحمد خالد صالح وسط حضور أفراد العائلتين وعدد من نجوم الفن.
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)
هنادي مهنى بصور رومانسية مع أحمد خالد صالح عقب عقد قرانهما (صور)

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