في حضور وزير إسرائيلي.. مصاب كورونا يلفظ أنفاسه الأخيرة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:10 م
كورونا اسرائيل
كورونا اسرائيل
وكالات
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مركز طبي في إسرائيل على مرأى وزير الاتصالات يوعز هندل.

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المريض الذي لم يتم الكشف عن اسمه فارق الحياة في مركز "زيف" الطبي بمدينة صفد، بالتزامن مع زيارة هندل إليه.

 

ووصف هندل هذا الأمر بأنه "مروع"، مشددا على ضرورة وضع حد لنظريات المؤامرة والمواقف السياسية المحيطة بجائحة الفيروس التاجي، وقال إن "كل وفاة بمثابة فقدان عالم كامل".

 

ويأتي ذلك على خلفية سريان الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، في محاولة للحد من انتشار الوباء، عندما بلغت وتيرة تفشيه مستوى غير مسبوق.

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يديعوت احرونوت وزير اسرائيلي كوفيد 19 فيروس كورونا المستجد

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