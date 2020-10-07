سائق يضبط زوجته في أحضان عشيقها بحلوان

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على ربة منزل وعشيقها، وكان زوج الأولى في حالة تلبس حال ممارستهما العلاقة المحرمة داخل شقته بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، واتصل بالشرطة التى حضرت على الفور وتم ضبط المتهمين.





كان ورد بلاغ للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من المدعو "م.ن" سائق، ومقيم بمنشية جمال عبد الناصر، مفاده تلقيه مكالمة هاتفية من شخص مجهول يخبره أن زوجته تخونه، وعلى الفور ذهب لشقته وتبين صحة المكالمة المجهولة وشاهد زوجته تمارس الرذيلة مع شاب.





وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم لمحل البلاغ، وتم ضبط الزوجة وتدعى "جهاد.ج"، وعشيقها ويدعى "يحيى.م"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.



