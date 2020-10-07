حكيم يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بهذه الطريقة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفل المطرب حكيم، بذكرى نصر أكتوبر من خلال مشاركته صورة له من حفل النصب التذكاري الذي أقيم يوم 2 أكتوبر إحياء لذكرى النصر وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حكيم تعليقا على الصزرة قائلا: "كل سنة وجيش مصر فى انتصارات "، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية "،التعليقات وكانت أبرزها "كل سنة وحضرتك طيب يا نجم وتحيا مصر"،" كل عام وكل لحظه ومصرنا الغالية في عزه وكرامه ونصر ومن نصر الي نصر تعيشي يا مصر".

يذكر أن المطرب حكيم أحيا حفل النصب التذكاري، بمدينة نصر والذي حضره عدد كبير من الجمهور.
حكيم يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بهذه الطريقة
حكيم يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بهذه الطريقة

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