الجوكر كلمة السر.. موسيماني يحل أزمة الأهلي الدفاعية

يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.

ويواجه الجنوب إفريقى بيتسو موسميانى، أزمة في خط الدفاع، وخاصة في مركز قلبي الدفاع، منها إصابات وأخرى إيقافات.

واستقر موسمياني على توظيف حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، فى مركز المساك خلال الفترة المقبلة.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم أمام إنبي، كلا من، رامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى، كما لم تكتمل جاهزية أيمن أشرف.

جدير بالذكر أن اللقاء سوف يقام مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أكتوبر 2020، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.