فيفي عبده تثير الجدل حول إصابتها بكورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الفنانة فيفي عبده عن سبب عدم حضورها فرح أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وذلك من خلال مشاركتها فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبده" في الفيديو، بإسدال وقالت: "بعتذر لاختي وحببتي الهام شاهين علي عدم حضوري فرح امير شاهين لاني كنت تعبانة وعندي انفلونزا شديدة".

وكانت قد اعتادت الفنانة فيفي عبده على مشاركة فيديوهات مع جمهورها وهي على الشاطئ أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.

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