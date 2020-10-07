كافاني يحصل على رقم الأساطير مع مانشستر يونايتد





أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الرقم الذي سيرتديه نجمه الجديد الأوروجواياني إدينسون كافاني في الموسم الحالي.





وتعاقد مانشستر يونايتد مع كافاني يوم الإثنين الماضي في صفقة إنتقال حر، حيث وقع النجم الأوروجواياني على عقد لمدة موسم مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي.





وقال النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" سيصبح كافاني لاعبنا الجديد آخر لاعب يرتدي القميص رقم 7".





وارتدى العديد من الأساطير في مانشستر يونايتد القميص رقم 7 على رأسهم جون بيري وجورج بيست وبريان روبسون وإيريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو.





وعلى جانب آخر، فشل نجوم آخرين في التألق بالقميص رقم 7 مع الشياطين الحمر على رأسهم مايكل أوين وأنخيل دي ماريا وممفيس ديباي وأليكسس سانشيز.



