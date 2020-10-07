9.2 مليار دولار خسائر قطاعات السياحة في كوريا الجنوبية

ظهر تقرير حكومي نشر اليوم في كوريا الجنوبية أن خسائر قطاعات السياحة والرياضة والثقافة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 10.7 تريليون وون كوري جنوبي (9.2 مليار دولار).





وهذه الأرقام جاءت في إطار التقرير السنوي الذي قدمته وزارة الثفاقة الكورية الجنوبية إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) وتتضمن الخسائر الناجمة عن تراجع أعداد السائحين وإلغاء الأحداث الثقافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وفقا لـ"الألمانية".





وكان قطاع السياحة الأشد تضررا من هذه الخسائر حيث تراجع عدد السائحين الأجانب في البلاد بنسبة 81.9 في المائة سنويا إلى 2.3 مليون سائح.





كما تراجعت إيرادات قطاع السفر خلال الفترة نفسها بنحو 5 تريليونات وون مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغت خسائر قطاع الفنادق خلال الفترة من 3 فبراير إلى 13 سبتمبر الماضيين نحو 1.8 تريليون وون.





وسجلت الشركات التي تدير أماكن الترفيه أو تنظم المؤتمرات الدولية في كوريا الجنويية خسائر أكثر من تريليون وون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.





وفي قطاع الرياضة كانت رياضة البيسبول الأكبر خسارة حيث خسرت حوالي 106.2 مليار وون ثم رياضة كرة القدم التي خسرت 59.1 مليار وون ورياضة الجولف وبلغت خسائرها 17.1 مليار وون.



