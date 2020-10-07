انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في أغسطس

كشفت بيانات اليوم أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض على نحو غير متوقع في أغسطس مما يشير إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي من صدمة جائحة كورونا قد يكون أقل قوة من المتوقع في البداية، وفقا لـ"رويترز".





وأظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الإنتاج الصناعي انخفض 0.2 في المائة على أساس شهري بعد تعديل بالزيادة نسبته 1.4 في المائة.





وقالت وزارة الاقتصاد إن الإنتاج الصناعي ارتفع 5.8 في المائة في يوليو وأغسطس مقارنة مع الشهرين السابقين وحققت شركات صناعة السيارات زيادة قوية غير مألوفة بنسبة 23.8 في المائة خلال الشهرين.





وأضافت أن الإنتاج الصناعي الآن يسجل نحو 90 في المائة من مستويات ما قبل الأزمة في الربع الأخير من 2019.





وقالت "تحسن معنويات الشركات وزيادة الطلبيات وتراجع استخدام برامج حماية الوظائف يشيرون إلى أن القطاع يواصل التعافي".





وانكمش الاقتصاد الألماني بوتيرة قياسية بلغت 9.7 في المائة في الربع الثاني من العام حيث انهار إنفاق الأسر واستثمار الشركات والتجارة في ذروة الجائحة.





ويتوقع معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية أن يسجل نمو الإنتاج في الربع الثالث 6.6 في المائة فيما من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.8 في المائة في الربع الأخير من العام.