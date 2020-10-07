أذربيجان تضع شرطًا واحدًا للعودة إلى الحوار بشأن قره باغ

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:52 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأربعاء، إن بلاده يمكنها العودة للحوار عندما سيتوقف القتال في قره باغ، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.

 

وهاجمت أذربيجان، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

 

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

 

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

 

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

 

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

 

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شرط واحد خط التماس في قره باغ اذربيجان أرمينيا

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