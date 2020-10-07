آخرهم دفاعه عن "مُشرد عجوز".. 10 مواقف إنسانية لا تنسي لمحمد صلاح خلال رحلته الاحترافية في أوروبا

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مواقفه الإنسانية في رحلته الاحترافية في أوروبا، وذلك بعدما تدخل بشكل بطولي لإنقاذ مشردًا مسنًا من مضايقات بعض المتنمرين في احدي محطات البنزين بالقرب من ملعب ليفربول، وحرص على منحه 100 جنيه إسترليني في موقف نبيل لنجم الفراعنة.





وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن محمد صلاح أثناء تواجده بسيارته في أحدي محطات البنزين فوجئ ببعض الشباب يضايقون أحد المشردين ويدعي "ديفيد كريج" ويسخرون منه، و تدخل نجم الفراعنة على الفور للدفاع عنه وقام بإعطاء الرجل 100 جنيه إسترليني لمساعدته على المعيشة حتي وصفه الأخير بأنه"بطل وأسطورة حقيقية" بعد موقفه الرائع معه.





واعتاد محمد صلاح منذ احترافه في انجلترا على القيام بالعديد من المواقف الإنسانية الرائعة خلال مسيرته الاحترافية في أوروبا والتي وطدت علاقته بشكل كبير مع الجماهير ونالت استحسانهم وخاصة مشجعي ليفربول.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المواقف الانسانية لمحمد صلاح خلال رحلته الاحترافية في أوروبا:-





- صلاح يُداعب طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة:





من أبرز المواقف الإنسانية لمحمد صلاح في انجلترا هو ظهوره في الملعب مع أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي، ورصدت عدسات الكاميرات نجم الفراعنة وهو يتبادل الكرة مع الطفل في موقف نال إشادة وإعجاب الجميع وحظي بتفاعل كبير من جانب الجماهير الانجليزية.





- موقف إنساني جديد لـ"صلاح" مع الطفل لويس:





انتشرت لمحمد صلاح صورة مع أحد الأطفال والدم يسيل من وجه الطفل في صورة غريبة، ولكن اتضح فيما بعد أن الصورة للطفل لويس والذي حاول الركض خلف سيارة نجم منتخب مصر للحاق به والتقاط صورة معه لكنه اصطدم بأحدي عمدان الإنارة ليسقط على الأرض ولكن عاد له "مو" والتقط معه صورة تذكارية انتشرت في جميع الصحف ووسائل الإعلام.

- زيارة مفاجئة للطفل "أوسكار" في منزله:





لم يكن يتخيل الطفل الصغير أوسكار أن يزوره نجم منتخب مصر وليفربول في منزله، ولكن "صلاح" عندما علم بحلم الطفل في مقابلته والتقاط الصور التذكارية معه لم يتوان في تحقيق حلمه وذهب إلي منزله على الفور والتقي مع الطفل الذي كان سعيدًا بمقابلة نجمه المفضل.





- هدية خاصة من "صلاح" لطفل فقد ساقه بالحرب:





حرص محمد صلاح على إرسال هدية خاصة لطفل سوري يدعي حمزة الجاسر يبلغ عمره 8 سنوات فقد ساقه في قصف منزله في مدينة إدلب السورية ويرتدي ساق اصطناعية، وبعدما علم نجم الفراعنة بحب الطفل الصغير له وعشقه لكرة القدم من أحد المقربين من الطفل قام على الفور بإرسال له حذاءًا رياضيًا يحمل توقيعه.





- محمد صلاح يزور مستشفي للأطفال في إيطاليا:





خلال رحلة احترافه مع فريق روما الإيطالي حرص النجم المصري محمد صلاح على زيارة مستشفى للأطفال في روما، وقضى بعض الوقت مع الأطفال المرضى في موقف انساني رائع له.





- صلاح يُظهر "كرم المصريين" في محطة بنزين بليفربول:

كشف لوفرين زميل محمد صلاح في ليفربول عن موقف رائع للنجم المصري في احدي محطات البنزين في مدينة ليفربول الإنجليزية، بعدما أكد أن نجم الفراعنة قام بدفع تكلفة الوقود لجميع الأشخاص المتواجدين في المحطة في موقف أظهر خلاله "مو" كرم المصريين.





- نجم الفراعنة يُلبي أمنية طفل سوري:





لم يتأخر محمد صلاح عن تلبية أمنية الطفل السوري عمار حلبي والبالغ من العمر 16 عامًا ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ويعاني من مرض ضمور العضلات، وعندما علم نجم الفراعنة بأنه يعشق كرة القدم ويتمني مقابلته على الفور ذهب لزيارته ومنحه قميصه الخاص في مفاجأة أسعدت الطفل الصغير كثيرا.





- صلاح يُحقق حلم فتاة مصرية في "الأنفيلد":





في احدي مباريات محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي عام 2018 على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، فوجئ بفتاة مصرية ترفع لافتة مكتوب عليها: "صلاح أنا جاية من مصر وعايزة التيشيرت"، وعقب المباراة ذهب إليها وأهداها القميص الخاص به.





- النجم المصري يدعو مشجع كفيف لزيارة ليفربول:





حرص محمد صلاح على توجيه دعوة لمشجع كفيف لفريق ليفربول يدعي مايك كيرني وذلك بعدما انتشر له مقطع فيديو خلال احتفاله بهدف صلاح في مرمي نابولي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وقابله نجم الفراعنة في مقر النادي والتقط الصور التذكارية معه.





- الدفاع عن مشرد عجوز في محطة بنزين بليفربول:





آخر المواقف الإنسانية لمحمد صلاح وفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن الإنجليزية قيامه بالدفاع عن احد المشردين يدعي ديفيد كريج ينام بالقرب من ملعب ليفربول، حيث فوجئ بتعرض الرجل العجوز للتنمر والسخرية من مجموعة من الفتيان خلال تواجد صلاح في محطة بنزين وعلى الفور تدخل ودافع عنه ومنحه مبلغ مالي قيمته 100 جنيه استرليني لمساعدته على المعيشة.



