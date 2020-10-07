الرئيس الجزائري: الوسيلة الوحيدة لإعادة بناء الدولة الليبية هي تنظيم انتخابات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:27 م
الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
وكالات
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الوسيلة الوحيدة لإعادة بناء الدولة الليبية هي تنظيم انتخابات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، قدم الشكر لمصر لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا.

 

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "سوف نتبادل الآراء ووجهات النظر مع مصر للخروج بأفضل نهج لدعم منتدى الحوار الليبي المرتقب".

 

وكان اللواء خالد محجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، كشف تفاصيل اجتماعات الوفود الليبية بالغردقة تحت رعاية الأمم المتحدة.

 

وتابع "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة" صدى البلد": "نقل المفاوضات إلى مصر مؤشر إيجابي، كي لا يصبح الأجانب متحكمون في قرارنا الوطني"، مشيرا إلى أن المباحثات قائمة على مبادرة إعلان القاهرة.

 

وتتقدم الأطراف الليبية نحو تحقيق وتنفيذ اتفاقات في طريق الوصول إلى حل سياسي، حيث يقترب الجيش الوطني وحكومة الوفاق من تحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى عاصمة للسلطة الجديدة خلفًا لحكومة الوفاق الحالية التي يترأسها فائز السراج.

 

 

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