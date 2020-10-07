بعد مد فترة التقديم بها.. 5 خطوات لحجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل

في مفاجأة من وزارة الإسكان للمواطنين متوسطي الدخل الراغبين في الحصول على شقق، أعلنت مد فترة التقديم على تلك الوحدات خلال الساعات الأخيرة، ليبدأ هؤلا المواطنين في البحث عن كيفية التقديم على مثل تلك الوحدات السكنية.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم مد فترة سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، وذلك لحجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، والتى تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من المراطنين لحجز تلك الوحدات، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020.





وتبدأ أسعار الوحدات من 480 ألف جنيه وتصل لأكثر من 800 ألف، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ ٢٠٠ جنيه مصروفات تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.





وفيما يلي يقدم "الفجر" طرق تقديم المواطنين الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، بعد أن قررت الوزارة مد فترة التقديم:



1- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب cservices.shmff.gov.eg، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.



2- - بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع، إذ يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني، نظرًا لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب، تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.



3- بعد ذلك يقوم المواطن بالدخول على حسابه وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، يبدأ المواطن بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج الزوجة (إن وجدت).



4- من الضروري أن يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF).



5- - بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يجري نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، إذ يجري تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.





