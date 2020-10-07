مسؤول أرميني: النزاع في ناغورني كاراباخ أدى إلى تشريد نصف سكان الإقليم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:30 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أكد مسؤول أرميني، اليوم الثلاثاء، أن النزاع في إقليم ناغورني كاراباخ أدى إلى تشريد نصف سكان الإقليم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.

 

وهاجمت أذربيجان، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

 

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

 

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

 

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

 

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

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