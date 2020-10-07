البورصة تلغي كل العمليات المنفذة علي سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"

إلغاء البورصة المصرية اليوم الأربعاء ، جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية مدينة نصر للاسكان والتعميرEGS65571C019 خلال جلسة تداول أمس 6 من أكتوبر 2020

كما قاكت بإلغاء العروض والطلبات المسجلة علي الورقة المالية مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم 7 من أكتوبر ليصبح 3.52 جنيه للسهم.

وإستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات إستكمالاً للصعود الذي بدأته بالأمس .





ومع بداية الجلسة ، ربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة على جلسة التداول ليصل إلى مستوى 631.124 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 11310 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 13159 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 4337 نقطة.