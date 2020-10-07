زيادة المرتبات والكتب pdf.. أحدث تصريحات وزير التعليم عن العام الدراسي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يتبنى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رؤية حديثة لتعليم الطلاب تعتمد على الفهم والابتكار وليس الحفظ، مع تحسين أجور المعلمين، بجانب زيادة دخلهم عن طريق المنصات الجديدة ومجموعات التقوية.

ويرصد "الفجر"، أحدث تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن العام الدراسي الجديد.

تقليل أيام حضور الطلاب
استهل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حديثه حول خريطة العام الدراسي الجديد، بقوله؛ إن تقليل أيام حضور الطلاب والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم وارتداء الكمامة سببه استمرار أزمة كورونا، وبعد أن تختفي سيعود الحضور بشكل طبيعي في المدارس، ردًا على المعترضين.

وحول وسائل التعليم، أكد وزير التربية والتعليم، ستتوفر قنوات تليفزيونية تعرض المناهج التعليمية من الابتدائية إلى الثانوية العامة من خلال شرح وافي يقدمه أفضل الأساتذة، وسيجري رفع الحلقات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تدريب المعلمين
ونوه شوقي، إلى تم تدريب جميع المعلمين في نظام التعليم الجديد، بدءً من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإبتدائي، حيث يحصلوا على تدريب مكثف من جميع الشركاء الذين يضعون المناهج مع الوزارة، وهناك نماذج رائعة من المعلمين والمعلمات.

الكتب "PDF"
كما أكد على أن طبع الكتاب المدرسي يعد إهدارًا للمال في ظل وجود الكتاب "PDF" ووجود مصادر تفاعلية ومصادر رقمية عديدة، حيث إن الوزارة أنفقت مليارات على تعديل البنية التحتية للمدارس والتابلت وتعديل السيرفرات.

زيادة الأجور
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن العام الحالي سيجري تقدير المعلم فيه كما وعد الجميع، مضيفًا "أوضحنا خلال وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بإعادة خطة لتحسين أجور الموظفين، نقوم بإعدادها حاليا بالتعاون مع وزير المالية ورئيس الوزراء، وسيجري الانتهاء من هذا الخطة قبل نهاية العام الحالي"، بجانب توفير طرق أخرى تساعد في زيادة دخلهم عن طريق المنصات الجديدة ومجموعات التقوية.

العمالة المؤقتة
وبشأن العمالة المؤقتة، أوضح أنها لا تتبع للوزارة أو الموازنة العامة ولكنها تابعة لمجالس أمناء المدارس والمحافظين، حيث إنها هي الجهات المخولة بزيادة رواتبها أو تعيينها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
 
ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

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