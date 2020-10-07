الزمالك يرفض عرض لحارسه في الدوري السعودي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
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كشف عمر البنا، وكيل الحارس محمد عواد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب تلقى عرضا من نادى الباطن السعودى، وذلك على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد، منذ 3 أسابيع ولكن واجه العرض رفض بسبب العائد المادى.


وقال البنا، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "مجلس إدارة نادى الزمالك رفض العرض لقلة العائد المادي المعروض، والذى تراه لا يتناسب مع إمكانات اللاعب الفنية".


وواصل: "لا نملك عرضاً رسمياً حتى الآن لانتقال الحارس الدولى وهو يأمل فى الحصول على فرصة داخل الفريق خلال الفترة الحالية".


وأضاف: "عواد حزين للغاية لأنه يرى أنه يتحمل مسئولية النتائج التى وقع فيها الزمالك خلال منتصف الموسم، حين كان يحرص عرين القلعة البيضاء".


واختتم: "هناك صعوبة فى انتقال محمد عواد بعد بطولة إفريقيا بسبب بدء الموسم فى الدوريات العربية خلال شهر أكتوبر الجارى".

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