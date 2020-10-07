الزمالك يرفض عرض لحارسه في الدوري السعودي
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
غدير أحمد
Advertisements
كشف عمر البنا، وكيل الحارس محمد عواد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب تلقى عرضا من نادى الباطن السعودى، وذلك على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد، منذ 3 أسابيع ولكن واجه العرض رفض بسبب العائد المادى.
وقال البنا، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "مجلس إدارة نادى الزمالك رفض العرض لقلة العائد المادي المعروض، والذى تراه لا يتناسب مع إمكانات اللاعب الفنية".
وواصل: "لا نملك عرضاً رسمياً حتى الآن لانتقال الحارس الدولى وهو يأمل فى الحصول على فرصة داخل الفريق خلال الفترة الحالية".
وأضاف: "عواد حزين للغاية لأنه يرى أنه يتحمل مسئولية النتائج التى وقع فيها الزمالك خلال منتصف الموسم، حين كان يحرص عرين القلعة البيضاء".
واختتم: "هناك صعوبة فى انتقال محمد عواد بعد بطولة إفريقيا بسبب بدء الموسم فى الدوريات العربية خلال شهر أكتوبر الجارى".