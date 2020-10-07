محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة المسيد

أعطي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تعليماته بتطهير ترعة المسيد بمركز قوص.





وجاء ذلك خلال جولته التفقدية التى أجراها اليوم في الصباح الباكر لعدد من المشروعات الخدمية.



