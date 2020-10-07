محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة المسيد
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
بسام عبدالحميد
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أعطي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تعليماته بتطهير ترعة المسيد بمركز قوص.
وجاء ذلك خلال جولته التفقدية التى أجراها اليوم في الصباح الباكر لعدد من المشروعات الخدمية.
ووجه الداودي، مسئولي الوحدة المحلية لمجلس المدينة ومسئولي الري بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث والتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى لرفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
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