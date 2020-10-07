محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة المسيد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أعطي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تعليماته بتطهير ترعة المسيد بمركز قوص.

وجاء ذلك خلال جولته التفقدية التى أجراها اليوم في الصباح الباكر لعدد من المشروعات الخدمية.

ووجه الداودي، مسئولي الوحدة المحلية لمجلس المدينة ومسئولي الري بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث والتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى لرفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة المسيد
محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة المسيد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ قنا ترعة المسيد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 11 ساعة

محمد صلاح يفتح النار على كارتيرون

منذ 33 دقيقة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

محمد إبراهيم يستنكر إيقافه 6 مباريات

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 18 ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»