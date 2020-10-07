ناغورنو كاراباخ تعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جيشها إلى 280 شخصا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
ذكرت وزارة الدفاع في منطقة ناغورنو كاراباخ، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 40 إصابة أخرى في صفوف جيشها، مما رفع عدد القتلى العسكريين إلى 280 شخص منذ اندلاع القتال مع القوات الأذربيجانية في 27 سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس. وشهدت المنطقة أكثر المعارك دموية منذ أكثر من 25 عامًا بين القوات الأرمينية والأذرية.

بدأ القتال بين أذربيجان والأرمن على المنطقة في 27 سبتمبر وتصاعد إلى أكثر مستوياته دموية منذ التسعينيات. زاد القتال من القلق الدولي من أن القوى الإقليمية الأخرى قد تنجر إلى الصراع - فقد أعربت تركيا عن تضامنها مع أذربيجان بينما لدى أرمينيا اتفاقية دفاعية مع روسيا.

وقد اتهمت أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض، يوم الاثنين، بمهاجمة مناطق مدنية في اليوم التاسع من القتال، وهو الأكثر دموية في منطقة جنوب القوقاز منذ أكثر من 25 عامًا. فقد قُتل مئات الأشخاص في أحدث اندلاع للحرب على ناغورني كاراباخ، وهي جيب جبلي تابع لأذربيجان بموجب القانون الدولي ولكن يسكنه ويحكمه الأرمن العرقيون.

اشتد القتال في نهاية الأسبوع، وبدت آفاق وقف إطلاق النار بعيدة بعد خطاب لا هوادة فيه ألقاه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يوم الأحد. في خطاب متلفز إلى الأمة، قال علييف إن القوات الأذربيجانية تتقدم وتستعيد الأراضي التي فقدتها للأرمن في التسعينيات - على الرغم من رفض أرمينيا لهذه المكاسب.

وطالب أرمينيا بوضع جدول زمني للانسحاب من ناغورنو كاراباخ والأراضي الأذرية المحيطة بها، وقال إن أذربيجان لن توقف العمل العسكري حتى يحدث ذلك. واضاف "لأذربيجان شرط واحد وهو تحرير أراضيها.. ناغورني كاراباخ هي أراضي أذربيجان."

وفي حديثه بعد ذلك مباشرة، قال المسؤول بوزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان: "لا أعتقد أن هناك أي خطر على يريفان (العاصمة الأرمينية)، لكن على أي حال نحن في حالة حرب".

وقد أثار القتال القلق الدولي بشأن الاستقرار في جنوب القوقاز، حيث تنقل خطوط الأنابيب النفط والغاز الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية، وبشأن احتمال جر قوى إقليمية أخرى إلى الداخل - أذربيجان مدعومة من تركيا، وأرمينيا لديها اتفاق دفاعي مع روسيا.

وعلي صعيد آخر، قالت ناغورنو كاراباخ، الإثنين، إن القوات الأذربيجانية شنت ضربات صاروخية على مركزها الإداري، ستيباناكيرت، بينما قالت أذربيجان إن أرمينيا أطلقت صواريخ على عدة بلدات خارج المنطقة الانفصالية. وقال فهرام بوجوسيان المتحدث باسم زعيم ناغورنو كاراباخ "لن يكون رد جيش الدفاع طويلا في المستقبل".

كما قالت أذربيجان إن أرمينيا تشن هجمات صاروخية على المناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية المدنية في أذربيجان. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن نظام الرادار الخاص بها سجل أن عمليات الإطلاق تمت من أراضي أرمينيا. وقال هوفهانيسيان، مسؤول وزارة الدفاع الأرمينية: " اطلاق أرمينيا النار على معاقل أذربيجان معلومات خاطئة تماما ".

لم تسفر دعوات وقف إطلاق النار من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن أي نتيجة. وقال علييف إن على أذربيجان أن تأخذ زمام الأمور بنفسها بعد انتظار ثلاثة عقود دون جدوى لتحقيق تقدم دبلوماسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نفط أذربيجان ناغورنو كاراباخ الإطلاق النار ارمينيا واذربيجان

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ يوم

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ يوم

محمد إبراهيم يستنكر إيقافه 6 مباريات

منذ أقل من ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح يفتح النار على كارتيرون

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ يوم

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخطيب وجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أذربيجان: القتال استمر طيلة الليلة الماضية في إقليم ناغورني كاراباخ

روسيا تدعو تركيا للعمل على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ

تصاعد التوتر بين أرمينيا وأذربيجان مع استمرار القتال

ضربات جديدة تستهدف ستيباناكرت كبرى مدن ناغورني كاراباخ

أذربيجان: القوات الأرمينية قصفت مدينة كنجة

أذربيجان تسيطر على مدينة جبرائيل

تصويت

الأكثر قراءة
08:26 ص

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»