الصين تحث الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية "الحرب الباردة"

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قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن على الولايات المتحدة أن توقف هجماتها واتهاماتها غير المبررة ضد الصين، متهمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإثارة مواجهة سياسية خبيثة وتشويه سمعة بكين.



وكان قد زار بومبيو اليابان يوم الثلاثاء ودعا إلى تعاون أعمق مع أستراليا والهند واليابان لمواجهة النفوذ الإقليمي المتزايد للصين. وقالت السفارة الصينية في اليابان في بيان " اختلق بومبيو مرارا أكاذيب بشأن الصين وخلق مواجهة سياسية خبيثة." وتتزامن زيارة بومبيو إلى شرق آسيا، وهي الأولى له منذ أكثر من عام، مع تفاقم التوترات مع الصين.





وقالت السفارة "نحث الولايات المتحدة مرة أخرى على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، ووقف الاتهامات والهجمات غير المبررة ضد الصين والتعامل مع العلاقات مع الصين بطريقة بناءة".



هناك خلاف بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، حول مجموعة واسعة من القضايا من تعامل بكين مع فيروس كورونا إلى فرضها لقانون أمني جديد في هونغ كونغ والطموحات في بحر الصين الجنوبي. وتعد دعوة بومبيو للدول الرباعية للولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا لتشكيل جبهة موحدة ضد النفوذ الصيني المتزايد موضوعًا حساسًا لحلفائها الإقليميين، الذين يعتمدون على الصين في التجارة.

